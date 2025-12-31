Педиатр Колосова посоветовала предусмотреть особый рацион для детей на Новый год

Педиатр и физиотерапевт Наталья Колосова поделилась с Piter.TV рекомендациями по составлению праздничного меню для маленьких детей.

Специалист рекомендовала предусмотреть особый рацион для детей на Новый год. По ее словам, блюда могут быть привычными, но важно красиво их оформить. Яркие украшения, тематическая сервировка, подсветка и красивые фужеры для напитков создадут праздничную атмосферу.

Педиатр предостерегла от употребления детьми алкоголя и его имитаций, таких как детское шампанское. Острые соусы, неизвестные деликатесы и продукты, принесенные гостями, также не рекомендуются.