Педиатр Березкина предупредила, что накапливающиеся в подушках аллергены могут усиливать симптомы бронхиальной астмы

Врач-педиатр Наталья Березкина в беседе с « Газетой.Ru » рассказала, что со временем в подушках накапливаются аллергены, которые могут вызывать или усиливать симптомы аллергического ринита и бронхиальной астмы.

По словам доктора, внутри подушки создается теплая и влажная среда, богатая органическими веществами. Это идеальные условия для накопления аллергенов клещей домашней пыли и роста различных микроорганизмов, включая грибы. Кроме того, во время сна человек выделяет влагу и теряет микроскопические частицы эпидермиса, что также может способствовать накоплению аллергенов. отметил сайт URA.RU.

Березкина рекомендовала обращать внимание на наполнитель подушки. Натуральные подушки могут содержать птичий пух и перья, которые вызывают аллергическую реакцию у некоторых людей. Синтетические подушки не всегда безопаснее, так как в них также могут накапливаться аллергены.

Врач также посоветовала использовать защитные чехлы для подушек и стирать их в соответствии с рекомендациями производителя. Подушки следует менять примерно раз в два-три года, чтобы предотвратить накопление продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, пыли и других аллергенов. Если симптомы аллергии не уменьшаются или даже усиливаются, несмотря на соблюдение всех правил, необходимо обратиться к врачу-аллергологу.