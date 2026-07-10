Педиатр Андреева посоветовала есть треску для укрепления иммунитета перед осенью

Треска может помочь укрепить иммунитет перед осенним сезоном простуд и гриппа. Об этом заявила врач-педиатр Юлия Андреева в беседе с РИА «Новости» .

«Треска — один из немногих белковых продуктов, который разрешен с самого маленького возраста. При этом она содержит важные нутриенты для иммунитета», — сказала специалист.

Педиатр посоветовала включать треску в рацион в июле, за пять-шесть недель до осени — чтобы к сентябрю полезные элементы успели усвоиться и включиться в работу организма.

Андреева объяснила, что в этой рыбе содержится эффективная комбинация селенонеина, таурина и витамина А, которые способствуют снижению вероятности заражения гриппом и ОРВИ. Для поддержки иммунитета к старту осеннего сезона достаточно есть треску два-три раза в неделю.

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