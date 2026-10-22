Пациентам с диабетом рекомендовали выбирать пищу с низким и средним гликемическим индексом

Пациентам рекомендуют ориентироваться на гликемический индекс и выбирать пищу с низкими и средними показателями. Также важно питаться дробно по четыре-пять раз в день, соблюдать питьевой режим и ограничить соль. В рацион советуют включать богатые клетчаткой овощи, нежирное мясо, рыбу, яйца, сложные углеводы (гречку, перловку, овсянку долгой варки), цельнозерновой хлеб, несладкие фрукты и ягоды.

Исключить следует простые углеводы и вредные жиры: сладости, сдобу, пакетированные соки, газировку, фастфуд, копчености, колбасы и соусы со скрытым сахаром. При этом людям с диабетом рекомендуют иметь при себе конфеты на случай резкого снижения сахара и риска гипогликемии.