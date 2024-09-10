Пациентам Детского центра имени Рошаля помогут герои «Союзмультфильма»

Стены Детского клиническом центра имени Рошаля в Красногорске украсят портретами героев мультфильмов новых серий «Простоквашино» и «Ну, погоди!». Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в беседе с ведущей 360.ru Ариной Ростовской объяснила, что эти образы помогут успокоить маленьких пациентов перед встречей с врачами.

Кроме украшения стен, герои мультфильмов также появятся на специальных экранах, чтобы пообщаться с юными пациентами.

Слащева рассказала, что самой идее примерно два года. Когда медицинское учреждение обратилось к студии со своей инициативой, то она ее тут же поддержала.

«Если вы вспомните, то в советских детских больницах были любительски нарисованы персонажи мультфильмов или отдельные фразы, как раз для того, чтобы ребенку было приятнее и спокойнее», — заявила она.

Председатель «Союзмультфильма» добавила, что идею поддержал и губернатор Московской области Андрей Воробьев, который предложил студии продолжить дальнейшее сотрудничество.

«„Союзмультфильм“ сейчас развивает направление детско-семейных парков и готов открыть такой в Московской области», — отметила собеседница.