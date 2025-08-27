Паралич из-за ветрянки настиг женщину во время свадьбы

Американка Келли Стех вышла замуж с наполовину парализованным лицом. Перед свадьбой у нее развился синдром Рамсея-Ханта, сообщил сайт Unilad .

Пара из Иллинойса обручилась в 2022 году и целый год вела подготовку к свадьбе. На банкет, костюмы, торт и другие атрибуты Бенджамин и Келли потратили 50 тысяч долларов, поэтому не могли отменить праздник.

За неделю до бракосочетания у невесты появилась боль при глотании, на следующий день на правом ухе выскочили болезненные волдыри. Сначала врач не нашел признаков инфекции, затем, уже в отделении неотложной помощи, ей назначили стероиды и антибиотики от флегмоны.

Лечение не помогло, накануне свадьбы невеста проснулась с наполовину парализованным лицом, безостановочной рвотой и сильной болью. Ее госпитализировали с параличом лицевого нерва из-за синдрома Рамсея-Ханта, спровоцированного тем же вирусом, что вызывает ветряную оспу. Врачи клиники Майо заявили, что он мог проявиться через несколько лет после перенесенного заболевания.

Свадьба все-таки состоялась. Организаторы отозвали приглашения у 150 гостей, оставив только 50, и пересадили подружек невесты.

«Мне казалось, что это был самый счастливый день в моей жизни, но я не хотела, чтобы люди думали, что я выгляжу несчастной из-за того, что не могла улыбаться в день своей свадьбы. Я не могла пить алкоголь. Мне было так больно, и я так устала», — сказала Келли.

Болезнь ушла, подвижность лица восстановилась. Теперь девушка находится на восьмом месяце беременности и шутит, что ее брак слишком рано проверил клятву «в болезни и здравии».

