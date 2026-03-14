Отравление, слепота или смерть. Назван самый опасный вид алкоголя

Врач Тюрин: метанол в контрафактном алкоголе может привести к смерти

Наибольшую опасность для здоровья всегда представлял нелегальный алкоголь, который может содержать метанол и различные токсичные примеси. Об этом Lenta.ru рассказал нарколог и заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин.

«Безусловным лидером по степени опасности является нелегальный алкоголь. Каждую неделю в реанимации поступают пациенты с тяжелейшими отравлениями после употребления суррогатных спиртных напитков», — сказал он.

Контрафактный алкоголь может содержать метанол (метиловый спирт), являющийся сильнейшим ядом, или кубовые остатки с высоким содержанием сивушных масел и альдегидов. Достаточно выпить всего 50-100 граммов такой жидкости, чтобы получить поражение почек и зрительных нервов. При этом метанол может привести не только к необратимой слепоте, но и к смерти.

