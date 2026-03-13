Контрафакт элитного алкоголя и сигарет на 3,2 млн рублей изъяли у жителя Кирова

В Кировской области сотрудники правоохранительных органов в мае 2025 года прекратили деятельность нелегального бизнеса. Мужчина закупал крупные партии спиртного и сигарет для перепродажи, при этом вся продукция не имела обязательной маркировки. На бутылках были размещены этикетки известных брендов без согласия правообладателей, сообщил сайт Newsler.ru со ссылкой на представителей региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, нелегальные товары хранились в гараже, подсобном помещении и даже в багажнике автомобиля предпринимателя. Во время обыска у него изъяли десятки бутылок немаркированного алкоголя и более тысячи пачек сигарет без акцизных марок. Общая стоимость изъятого контрафакта превысила 3,2 миллиона рублей.

Против кировчанина было возбуждено уголовное дело по статьям 171.1 (пункт «б» часть 6), 171.3 (часть 1) и 180 (часть 1) УК РФ. Теперь суд должен оценить причастность мужчины к преступлениям и обоснованность обвинений.