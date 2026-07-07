Отоларинголог Солтанова предупредила, что использование грязных наушников может привести к возникновению наружного отита

Грязные наушники могут стать причиной проблем со здоровьем. Врач-отоларинголог «СМ-Клиники» Марина Солтанова в беседе с сайтом «Газета.ru» рассказала, что на поверхности наушников скапливаются загрязнения, которые могут навредить коже и здоровью наружного слухового прохода.

По словам врача, на наушниках накапливаются ушная сера, частички кожи, пот, пыль и микроорганизмы. Теплая и влажная среда внутри слухового прохода способствует их размножению. Если на коже есть микротравмы, риск развития воспаления возрастает.

Солтанова уточнила, что одной из распространенных причин возникновения наружного отита становятся недостаточно чистые наушники. Заболевание может проявляться болью, зудом, ощущением заложенности уха, выделениями и снижением слуха, отметили «Известия».

Кроме того, из-за грязных наушников может развиться отомикоз — грибковое поражение наружного уха. Его отличают сильный зуд, шелушение, ощущение распирания и общий дискомфорт.

Врач также предостерегла от привычки делиться наушниками с другими людьми, так как вместе с ними могут передаваться бактерии и грибки.

Для профилактики воспалений важно поддерживать чистоту наушников. Амбушюры из силикона следует мыть в теплой воде с мягким мыльным раствором и тщательно просушивать. Корпус рекомендуется обрабатывать салфеткой, пропитанной антисептическим средством, следя за тем, чтобы влага не попала внутрь устройства.