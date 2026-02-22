Отменить бахилы в больницах и поликлиниках призвали в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что обязательное использование бахил в больницах и поликлиниках приносит больше неудобств, чем пользы. В разговоре с ТАСС он отметил, что такая мера оправдана лишь в стерильных помещениях — операционных, реанимациях и других «чистых зонах».

«Я лично категорически против применения бахил посетителями медицинских организаций, если речь не идет о чистых помещениях, к которым относятся операционные, реанимационные и так далее», — сказал Башанкаев.

По его словам, в обычных условиях бахилы создают дополнительные проблемы: их легко потерять, они протекают, на них можно поскользнуться или споткнуться. Парламентарий считает, что эффективнее организовать у входа грязезащитные коврики и трапы, которые будут задерживать грязь.

Башанкаев признал, что внедрение альтернативных решений потребует больших затрат, однако, по его мнению, это экономически оправдано. Он подчеркнул, что бахилы фактически разносят грязь дальше по помещениям медицинских учреждений.

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа с такой оценкой не согласилась. В беседе с «Ридусом» она отметила, что преимущества ковриков и трапов с санитарной точки зрения сомнительны: при большом потоке пациентов они не решат проблему.

И протекающие бахилы, и влажные коврики в крупных медучреждениях одинаково малоэффективны. Решать вопрос чистоты следует не отказом от бахил, а улучшением организации уборки и системы входных зон.