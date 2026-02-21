Врач Лапа призвала улучшить организацию уборки в вестибюлях поликлиник

В Госдуме РФ предложили отказаться от бахил в медицинских учреждениях и заменить их на коврики и грязезащитные трапы. В беседе с «Ридусом» инициативу прокомментировала терапевт высшей категории Людмила Лапа.

Врач выразила сомнения относительно эффективности такой замены. По ее мнению, грязезащитные коврики также имеют свои недостатки и в условиях большого потока посетителей не смогут значительно улучшить ситуацию.

«Что бахилы, которые протекают, что коврики, которые текут — в крупных медучреждениях это одинаково бесполезная история», — отметила медик.

Вместо этого она предложила усовершенствовать систему уборки в вестибюлях медицинских организаций.