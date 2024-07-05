«Отказ от сахара не спасает». Врачи назвали опасные для печени продукты

Переизбыток сахара плохо влияет на печень. Но врачи из медицинского центра Университета Раша назвали и другие, не менее опасные для этого органа продукты. Об этом написал греческий портал Pronews .

Для здоровья печени и всего организма врачи рекомендуют соблюдать здоровую, сбалансированную диету. В частности, обогатить рацион противовоспалительными продуктами, богатыми антиоксидантами, например, овощами и зеленью.

Белок врачи рекомендуют получать из птицы и рыбы. Кроме того, стоит употреблять растительный белок, содержащийся в таких продуктах как чечевица, горох, орехи и сыр тофу. Для здоровья печени врачи порекомендовали отказаться от сладкого, чрезмерно жирного и соленого.

«Если, например, регулярно есть бургеры или бекон, то отказ от сахара печень не спасет <…> Такая еда вызывает воспаление и способствует накоплению жира в органе», — объяснили медики.

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