Врач Лазуренко посоветовала отказаться от жареных блюд в жаркую погоду

В жаркую погоду аппетит снижается, однако важно не забывать про базовые приемы пищи. Как организовать питание в таких условиях, рассказала диетолог Наталья Лазуренко в беседе с News.ru.

Она посоветовала включить в рацион максимально простую и комфортную еду. От жареных блюд лучше отказаться.

«Можно использовать тушение, варение, чтобы организм не сильно напрягался», — отметила врач.

По ее словам, стоит отдать предпочтение овощам, рыбе и яйцам. Кроме того, пользу принесут оливковое и льняное масла, а также авокадо.

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