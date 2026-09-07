Врачи Белорецкой ЦРКБ спасли пассажира, потерявшего сознание при полете в Египет

Пассажир самолета из Уфы в Хургаду потерял сознание. Находившиеся на борту врачи из Белореченска оказали ему первую помощь и поддерживали состояние до прилета в пункт назначения. Об этом рассказал в своем телеграм-канале министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

Направлявшемуся в Египет 56-летнему мужчине стало плохо через полчаса после вылета. Из-за упавшего до 85/45 миллиметров ртутного столба давления и замедлившегося до 46 ударов пульса он потерял сознание.

Среди пассажиров оказались врачи Белорецкой ЦРКБ. В Египет летели Альберт Гарипов с сыном Айгизом Гариповым.

«Все 3,5 часа до Хургады врачи не отходили от пациента, поддерживали и наблюдали за его состоянием. Благодаря своевременным и грамотным действиям медиков удалось избежать тяжелых последствий», — рассказал министр.

Ранее в Подмосковье водитель автобуса догнал машину скорой помощи, чтобы спасти пассажира. Человеку стало плохо во время поездки.