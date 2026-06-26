Водитель автобуса в Подмосковье догнал скорую, чтобы спасти пассажира

Водитель Габит Бекмуханбетов догнал скорую помощь, когда узнал о том, что одному из пассажиров стало плохо. Благодаря этому мужчину удалось спасти.

Бекмуханбетов подал сигнал водителю скорой, и тот понял, что нужно остановиться и помочь.

«Я сразу же побежал к ним», — отметил он.

Бригада зашла в автобус и осмотрела пассажира, который не приходил в себя. В итоге человека погрузили на носилки и увезли. Доставить пациента в машину скорой бригаде помогали остальные пассажиры.

Водитель добавил, что все прошло без нарушений правил дорожного движения — обочина позволила остановить машины беспрепятственно для другого транспорта на дороге.

Ранее в Коломне врачи спасли мужчину с поврежденными бедренными веной и артерией. Серьезную травму житель Подмосковья получил, когда разделывал мясо: нож соскочил и рассек сосуды. Родные зажали рану, наложили жгут и вызвали скорую. Спасти жизнь пациенту удалось благодаря профессионализму хирургов.