Отдыхающим в Турции посоветовали начинать прием пищи с овощей, чтобы не растолстеть

Во время отдыха в турецких отелях по системе «все включено» туристы рискуют растолстеть. Сохранить фигуру в путешествии помогут несколько простых принципов, рассказала «ФедералПресс» тренер по фитнесу Вероника Осипенко.

Она рекомендовала в первую очередь брать со шведского стола овощи и салаты без жирных соусов. Сосредоточить внимание также следует на белковых продуктах: яйцах, рыбе, морепродуктах, курице или индейке. Эксперт призвала с осторожностью брать мясо в панировке, потому что в нем может быть много калорий.

Осипенко также посоветовала утром вместо белого хлеба и выпечки есть крупы, в которых содержатся сложные углеводы. К ним она отнесла гречку, булгур и овсянку.

«Хочется сладкого? Съешьте порцию десерта до обеда. Например, пахлаву с чаем. Пейте воду за 20–30 минут до еды. Это снизит риск переедания», — добавила фитнес-тренер.

Ранее диетолог Наталья Круглова посоветовала людям с избыточным весом сбрасывать килограммы с помощью средиземноморской диеты. Эта система питания включает в себя овощи, зелень, фрукты, цельнозерновые продукты, а также рыбу, морепродукты и птицу.