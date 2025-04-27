Диетолог Круглова порекомендовала средиземноморскую диету людям с избыточным весом

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала aif.ru о пользе средиземноморской диеты для людей с избыточным весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом второго типа.

По ее словам, этот стиль питания — одна из самых универсальных систем, которую можно адаптировать под индивидуальные потребности и вкусовые предпочтения.

«Средиземноморская диета может быть универсальной и подходить для многих людей. Это гибкая система, которую можно адаптировать под свои потребности, возможности и вкусы», — пояснила Круглова.

Основу рациона составляют овощи, зелень, фрукты и цельнозерновые продукты, которые рекомендуется употреблять при каждом приеме пищи. В качестве источника белка используются рыба, морепродукты и птица. Красное мясо и колбасные изделия из рациона исключаются.

Переход на такой тип питания может быть затруднен из-за аллергии на рыбу или морепродукты либо их труднодоступности в регионе проживания. Сладости и десерты допустимы не чаще одного-двух раз в неделю.