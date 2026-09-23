Отказ от вакцинаций связали с ослаблением коллективного иммунитета

Заведующая отделением детской поликлиники Королевской клинической больницы Елена Диканская предупредила в беседе с РИАМО , что отказ от вакцинации может привести к ослаблению коллективного иммунитета и возвращению инфекций, считавшихся побежденными.

Врач отметила, что из-за значительного числа отказов от прививок коллективный иммунитет перестает защищать общество, и болезни могут вновь распространиться. Она привела в пример вспышку кори в 2019 году и подчеркнула, что это создает угрозу для людей с иммунодефицитными состояниями, острыми аллергическими проявлениями и непривитых людей, пишет «ФедералПресс».

Диканская напомнила, что в России действует национальный календарь прививок, который гарантирует ребенку 12 вакцин, включая прививки от гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита и полиомиелита. Медотвод может быть временным или постоянным по заключению специалистов.

Осенью начинается кампания по вакцинации от гриппа. В школах и детских садах делают прививку «Ультрикс Квадри» с согласия родителей и при отсутствии противопоказаний.