От ожирения до рака. В Чехии заявили об опасности детских сосок известных марок

В детских сосках трех известных европейских брендов обнаружили химическое вещество, способное привести к нарушениям полового развития, ожирению и раку. Об этом сообщило издание The Guardian .

Исследование провела чешская потребительская организация, закупившая 21 образец детских пустышек брендов Philips, Sophie la Girafe и Curaprox в Словении, Венгрии, Чехии и на известном маркетплейсе.

Лабораторные тесты выявили в них следы бисфенола А (ВРА) — это синтетическое химсоединение, используемое при производстве пластика. По своей структуре оно напоминает женский гормон эстроген.

«Бисфенол А оказывает серьезное воздействие на здоровье: вызывает рак молочной железы, рак простаты, эндометриоз, болезни сердца, ожирение, диабет, нарушения в работе иммунной системы, влияет на репродуктивную функцию, развитие мозга и поведение, в том числе у детей», — отметила активистка организации Chem Trust Хлоя Топпинг.

При этом все детские соски продавались с маркировкой BPA-free или «из натурального каучука». Как заявили представители компаний, они не ожидали таких результатов. При этом Philips при проведении новых экспертиз не обнаружила BPA, Curaprox изъяла продукцию, пообещав вернуть деньги покупателям.

Ранее в Подмосковье выяснили, что младенцам чаще покупают подгузники, молочные смеси и детские шампуни.