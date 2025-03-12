В Подмосковье выяснили, какие товары чаще всего покупают младенцам

В прошлом месяце подмосковные магазины и супермаркеты продали 270,2 тысячи упаковок подгузников, 43 тонны молочных смесей и 40,2 тысячи детских шампуней. Об этом сообщает подмосковный Минсельхозпрод.

Спросом среди покупателей в феврале пользовались также соски-пустышки и бутылочки для кормления.

В ведомстве отмечают, молоко и смеси для маленьких детей в регионе производят 7 предприятий. В прошлом году Московская область произвела свыше 41,7% данного вида продукции в ЦФО и 13,5% в России.

В данный момент строится еще один завод по производству детского питания в Можайске. Его мощность составит 15 тысяч тонн продукции в год. Производство создаст 175 рабочих мест. Строительство завода планируют завершить в 2027 году.