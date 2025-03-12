В Подмосковье выяснили, какие товары чаще всего покупают младенцам

В прошлом месяце подмосковные магазины и супермаркеты продали 270,2 тысячи упаковок подгузников, 43 тонны молочных смесей и 40,2 тысячи детских шампуней. Об этом сообщает подмосковный Минсельхозпрод.
Спросом среди покупателей в феврале пользовались также соски-пустышки и бутылочки для кормления.
В ведомстве отмечают, молоко и смеси для маленьких детей в регионе производят 7 предприятий. В прошлом году Московская область произвела свыше 41,7% данного вида продукции в ЦФО и 13,5% в России.
В данный момент строится еще один завод по производству детского питания в Можайске. Его мощность составит 15 тысяч тонн продукции в год. Производство создаст 175 рабочих мест. Строительство завода планируют завершить в 2027 году.
В США заявили, что ВСУ исчерпали запасы ATACMS
Крокодил-людоед растерзал за год трех человек
Россиян предупредили о новом порядке вступления в наследство
Украинца вместо больницы увезли в ТЦК
Украинские волонтеры вывозили раненых из Курахово за деньги
В Италии назвали причастных к атаке ВСУ на Москву
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте