Психолог Зеляник посоветовала пожилым завести питомца, чтобы спастись от одиночества

Иногда пожилые люди могут испытывать чувство одиночества, и справиться с этим им могут помочь хобби или уход за домашними животными. Об этом РИАМО рассказала психолог Елена Зеляник.

Решение завести домашнего питомца, будь то кошка или собака, может стать хорошей идеей. Животное становится частью семьи, что позволяет человеку почувствовать свою значимость и востребованность. Кроме того, взаимодействие с питомцем способствует снятию нервного напряжения, приносит положительные эмоции, а забота о них обеспечивает умеренную физическую активность.

Психолог также предложила освоить новые навыки, такие как использование интернета или цифровых устройств, а также изучение фотографии, добавил сайт KP.RU.