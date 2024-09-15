От диареи до запоров. Почему нельзя поздно ложиться спать

Привычка поздно ложиться спать может приводить к различным негативным последствиям для здоровья, в числе которых запоры. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщил кандидат медицинских наук, врач-сомнолог, невролог Руслан Кутузов.

По его словам, постоянная нехватка сна может вызывать усталость, сонливость и снижение работоспособности. Кроме того, возникают проблемы с пищеварением, включая запоры, диарею и боли в животе. Еще одним возможным последствием недосыпания является снижение иммунитета.

По словам Кутузова, хронический недостаток сна может влиять и на психологическое здоровье. Недосып способен спровоцировать снижение концентрации и памяти. Кроме того, человек чаще будет склонен к депрессии, тревоге и другим психологическим проблемам.

Невролог Екатерина Демьяновская ранее предупредила, что при работе в ночную смену в организме человека может произойти гормональный сбой, чреватый ожирением.