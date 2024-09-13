Врач объяснил, чем опасна работа по ночам

Из-за нарушения циркадного ритма при работе в ночную смену в организме человека может произойти гормональный сбой, чреватый ментальными проблемами и ожирением. Невролог Екатерина Демьяновская в разговоре с «Известиями» посоветовала при таком графике скорректировать условия дневного сна.

Она объяснила, что 24-часовой цикл активности и отдыха регулируется гипоталамусом. По словам Демьяновской, работа ночью, особенно посменно, нарушит циркадный ритм организма, даже если восполнить положенные восемь часов сна в светлое время суток.

«Дневной сон, который заменяет ночной, обычно менее глубокий и более прерывистый. Это связано с тем, что дневной свет подавляет выработку мелатонина — гормона, который регулирует сон. В результате человек не высыпается», — сказала врач.

Демьяновская предупредила, что хроническое недосыпание приведет к снижению концентрации внимания и активности иммунитета, повышению тревожности, сбоям эндокринной системы, депрессии, метаболическому синдрому, ожирению и диабету второго типа. Доктор посоветовала в случае, если изменить график невозможно, спать в темном, тихом и прохладном помещении, придерживаться рационального питания, заниматься спортом и регулярно проходить медосмотры.

Ученые из Португалии выяснили, что недосып скажется также на состоянии кишечника. Их исследование показало, что при нарушении циркадного ритма сократится количество иммунных клеток ILC3 в тканях «второго мозга».