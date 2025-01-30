От диареи до энцефалита. Чем опасно зараженное листерией мясо

Врач Степанова: зараженное листерией мясо может привести к энцефалиту

В России обнаружили партию курятины из Казахстана, зараженную смертельно опасными листериями. Врач-инфекционист Екатерина Степанова рассказала 360.ru о том, насколько опасны эти бактерии и чем грозит человеку заражение листериозом.

Врач объяснила, что листерия — это бактерия, распространенная в окружающей среде и попадающая в различные пищевые продукты.

«Особенно в непастеризованные молочные продукты и сырое или недостаточно термически обработанное мясо», — уточнила собеседница 360.ru.

Листерия может попасть в мясо на разных этапах производства, хранения и транспортировки. Бактерия может присутствовать не только в окружающей среде на фермах и перерабатывающих предприятиях, но и отлично себя чувствовать в холодильном оборудовании.

«Обычный человек никак не сможет самостоятельно определить наличие листерии в мясе. Для этого необходимы микробиологические анализы», — предупредила Степанова.

Она добавила, что речь идет о специализированных лабораториях.

Человек рискует заболеть листериозом после употребления зараженных продуктов, причем особенно опасен фарш. Эта бактерия является термоустойчивой.

«Она погибает при температуре выше 70 градусов по Цельсию при длительной тепловой обработке», — подчеркнула Степанова.

Клинические симптомы заражения листериозом — это лихорадка, диарея, спутанность сознания и головная боль.

«Листериоз может приводить к менингиту, энцефалиту и другим тяжелым болезням. При беременности листериоз опасен для плода», — резюмировала врач.

Ранее в Барнауле выявили партию зараженного листериями филе цыпленка-бройлера, поставленной казахстанским производителем «Макинская птицефабрика».