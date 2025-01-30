Смертельно опасную бактерию нашли в курице крупного поставщика

В поставляемой в Россию из Казахстана курице нашли смертельно опасную листерию

В мясе птицы, которую в Россию завозит один из крупнейших поставщиков Казахстана, обнаружили смертельно опасные бактерии. Об этом заявили в пресс-службе Россельхознадзора по Алтайскому краю.

Речь идет о филе цыпленка-бройлера охлажденного, произведенном в «Макинской птицефабрике» Казахстана. По данным ведомства, лабораторные исследования проб, взятых от поставленной в январе 2025 года в Барнаул партии, показали наличие в мясе листерии.

«Это первое выявленное нарушение в текущем году. У правлением Россельхознадзора приняты оперативные меры по оповещению получателей продукции для изъятия из оборота данной партии мяса птицы», — отметили в пресс-службе.

После выявленного нарушения статус поставщика в Реестре Таможенного союза изменили на «усиленный лабораторный контроль».

Помимо России, большими партиями «Макинская птицефабрика» поставляет мясо в Киргизию и Узбекистан.

В ведомстве напомнили, что листерии поражают центральную нервную систему и репродуктивные органы человека. Заражение происходит через употребление сырых или недостаточно обработанных молочных и морепродуктов, мяса и птицы.

Бактерия может вызвать менингит, энцефалит и привести к летальному исходу. Особенно опасно это заболевание для беременных, новорожденных, пожилых, онкобольных и людей со слабым иммунитетом.