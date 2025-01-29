Осталась без ногтей и волос. Россиянка покрылась «сыпью мертвеца» из-за одной таблетки

На Алтае из-за назначенных врачом антибиотиков у многодетной матери проявился редкий синдром Стивенса-Джонсона. Ее тело покрылось сыпью, а во рту появились язвы. Женщина рассказала об этом «Комсомольской правде — Новосибирск» .

В 2022 году у нее воспалились лимфоузлы. Отоларинголог выписал антибиотик. Дома пациентка выпила всего одну таблетку и почувствовала себя хуже. К вечеру у нее поднялась температура, появились язвы во рту, опухли губы и глаза заплыли из-за конъюнктивита. Утром скорая помощь увезла женщину в инфекционную больницу.

«Во рту был такой дискомфорт, что даже дышать было тяжело. <…> Я чувствовала себя живым мертвецом», — сказала она.

Даже при температуре в 41 градус врачи не решались дать ей жаропонижающее, поэтому медсестра растирала пациентку льдом и спиртом. После серии консилиумов аллерголог из Новосибирска диагностировал у нее синдром Стивенса-Джонсона и синдром Лайелла. Их вызвала аллергическая реакция на антибиотик.

Эти синдромы встречаются очень редко, от одного до шести случаев в год на миллион человек. Врачи местного инфекционного отделения столкнулись с ними лишь однажды. Маленький мальчик перенес болезнь намного легче, чем взрослая многодетная мать.

Женщину перевели в реанимацию, назначили переливание крови и от девяти до 12 капельниц в день. Из-за опухшего горла больная не могла есть и пить, поэтому похудела на 17 килограммов, потеряла 60% волос, ногти на руках и ногах. Волдыри на теле лопались, приходилось часто менять одежду и обтираться антисептиками.

В больнице она провела около месяца и продолжила лечение дома. Ногти на ногах так и не отросли, а ресницы деформировались — пришлось делать коррекцию, чтобы они не травмировали глаза. Кожа на лице восстановилась только через год.

Другой тяжелый случай заболевания произошел в Австралии. Мужчина перенес девять операций и провел больше года в постели из-за болезни, вызванной вросшим волосом.