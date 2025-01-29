Мужчина пролежал в постели 14 месяцев из-за вросшего волоса

Житель Австралии провел 14 месяцев в постели и перенес девять операций из-за редкого заболевания кожи, спровоцированного вросшим волосом. Об этом сообщило LADBible.

Из-за рецидива пилонидального синуса, вызванного вросшим волосом, мужчине сделали девять операций. Около 14 месяцев Дилан Конвей провел, прикованным к постели.

Австралиец столкнулся с проблемами со здоровьем в 19 лет во время службы в армии. Первые симптомы появились, когда он проснулся с сильной болью в пояснице.

После первой операции болезнь рецидивировала, и молодому человеку пришлось пережить ряд хирургических вмешательств. Во время одной из операций врачи удалили у него огромный кусок кожи размером с небольшой футбольный мяч.

Победив болезнь Конвей увлекся книгами о героях, преодолевших серьезные трудности. Это вдохновило его на создание благотворительной организации BrothersNBooks, которая помогает людям.

У жителя Уэльса после перенесенного тяжелого заболевания начали отваливаться части тела. В течение двух лет у него отвалились на ногах все пальцы.