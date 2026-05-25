Основатель Macondo объяснил, какой кофе самый вредный для здоровья

Только низкокачественный кофе может вызывать изжогу. Об этом РИА «Новости» рассказал основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.

«Много от кого можно услышать, что кофе пить нельзя, потому что он вызывает изжогу. Так происходит, потому что они пьют низкокачественный кофе. Такой кофе вреден для здоровья», — пояснил он.

Он добавил, что изжога после употребления может возникнуть в нескольких случаях: если кофе подвергли неправильной ферментации, зерна испортили насекомые или в них завелась плесень. Чтобы скрыть дефекты и устранить посторонние вкусы, кофейные зерна могут слишком сильно обжарить, а потом еще и перемолоть.

Ранее офтальмолог Елена Оноприенко предупредила, что кофе может негативно влиять на кровоснабжение сосудов глаза.