Офтальмолог Оноприенко заявила, что алкоголь может стать причиной частичной или полной потери зрения

Офтальмолог Елена Оноприенко в интервью РИА «Новости» предупредила о негативных последствиях употребления некоторых продуктов для здоровья глаз. В частности, по ее словам, алкоголь может стать причиной частичной или полной потери зрения.

Кроме того, специалист отметила, что мучные изделия способствуют повышению уровня инсулина в организме, что может негативно сказаться на развитии глазного яблока, отметил сайт «Свободная Пресса».

Врач также подчеркнула, что продукты с высоким содержанием углеводов могут ухудшить состояние макулы — центральной области сетчатки, ответственной за остроту зрения и цветовосприятие. Кофе, по ее мнению, может негативно влиять на кровоснабжение сосудов глаза.