Мелкие порезы и ссадины обычно заживают сами, но при признаках инфекции или сильном кровотечении нужно обратиться к врачу. Основные рекомендации по уходу за раной собрала Общественная служба новостей .

Медицинская помощь нужна срочно, если рана глубокая, сильно кровоточит, в ней есть посторонний предмет, нарастает отек и боль или поднялась температура. Риск осложнений выше при диабете и ослабленном иммунитете.

Если идет кровь, рану прижимают чистой салфеткой на 5–10 минут. Затем ее промывают прохладной водой (кожу вокруг можно помыть с мылом), промакивают и закрывают стерильной повязкой. Корочку сдирать нельзя. Повязку меняют, если она намокла, не затягивая слишком туго. Мелкие раны заживают за 3–7 дней, глубокие — за 2–3 недели.