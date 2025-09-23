Врачи в Бурятии удалили пациентке здоровую почку

Жительнице Бурятии во время операции врачи по ошибке удалили здоровую почку. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным издания, региональный Минздрав провел расследование, в ходе которого стало известно, что врачи перепутали результаты анализов двух пациентов. В итоге вместо пораженной опухолью почки женщину лишили здорового органа.

Пострадавшая получила письмо с извинениями от врачей. Какая-либо компенсация за причиненный вред в нем не упоминалась. Теперь женщина планирует добиваться от клиники выплат или пересадки новой почки взамен удаленной.

