Врач Кутушов рассказал, что весеннее обострение чаще всего проявляется у людей с депрессией

С приходом весны меняется продолжительность светового дня, перестраивается выработка серотонина и мелатонина. На этом фоне нервная система может реагировать острее — особенно у людей с уже имеющимися нарушениями. Сайт newsnn.ru рассказал подробнее о так называемом весеннем обострении.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов пояснил, что в медицине «весеннее обострение» не является официальным диагнозом, однако врачи зачастую наблюдают сезонные колебания состояния у некоторых пациентов с психическими расстройствами.

Сезонные колебания чаще всего проявляются у людей с депрессией, тревожными состояниями и биполярным расстройством. Также в группе риска те, кто испытывает хронический стресс, недосыпание и дефицит витаминов.