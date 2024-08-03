Опухают от укусов. Блохи атаковали российских туристов на Мальдивах

Отдых российских туристов на Мальдивах оказался на грани срыва из-за песчаных блох. Паразиты залезают под кожу человека и откладывают там личинки, сообщил Telegram-канал Shot.

Такого рода неприятности не редкость для экзотических стран. Однако туристов заранее не предупреждают об этой опасности. Для многих такое положение дел оказывается максимально неприятным сюрпризом.

«От укусов люди опухают, покрываются зудящими волдырями по всему телу, у некоторых наблюдается температура», — отметили авторы сообщения.

По словам опытных туристов, песчаных блох можно отпугнуть кокосовым маслом. Но есть нюанс. Если насекомые все же успели забраться под кожу, пострадавшему нужно немедленно обратиться за помощью к врачу.

Ранее врач-паразитолог Елена Чернышева предупредила, что после купания в открытых водоемах есть угроза заразиться кишечной инфекцией.