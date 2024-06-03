Врач Чернышева: при купании в открытых водоемах можно подхватить кишечную инфекцию

Летом в открытых водоемах появляются различные бактерии, из-за чего купание может быть небезопасным. Об этом рассказала паразитолог Елена Чернышева в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По ее словам, в таких местах высока вероятность подхватить кишечную инфекцию. Так, в теплой воде и водорослях обитают церкарии — личинки глистов.

К такому исходу приводит, например, нарушение гигиенических норм со стороны рыбаков. После разделки они выкидывают обратно части улова, внутри которых уже завелись мелкие черви, пояснила врач.