Врач Чернышева: при купании в открытых водоемах можно подхватить кишечную инфекцию
Летом в открытых водоемах появляются различные бактерии, из-за чего купание может быть небезопасным. Об этом рассказала паразитолог Елена Чернышева в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По ее словам, в таких местах высока вероятность подхватить кишечную инфекцию. Так, в теплой воде и водорослях обитают церкарии — личинки глистов.
К такому исходу приводит, например, нарушение гигиенических норм со стороны рыбаков. После разделки они выкидывают обратно части улова, внутри которых уже завелись мелкие черви, пояснила врач.
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