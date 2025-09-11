Опасный грибок выявили в больницах Европы

В больницах Европы начал распространяться грибок с летальностью более 60%

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупредил о серьезной угрозе для пациентов из-за стремительного распространения в больницах Европы смертоносного грибка. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным ECDC, за 2023 год в регионе зарегистрировали 1346 случаев заражения грибком Candidozyma auris (C. auris), что на 67% больше, чем в 2022-м.

Руководитель отдела внутрибольничных инфекций Диамантис Плачурас отметил, что такая статистика показывает, насколько быстро грибок может проникнуть в больницы.

Эксперт добавил, что Candidozyma auris устойчив к противогрибковым препаратам и способен вызывать у людей тяжелые инфекции. Также у него есть свойство долгое время сохраняться на медоборудовании.

Ранее случай заболевания бубонной чумой выявили в монгольской провинции Хувсгел, расположенной рядом с границей России. После этого в районе ввели карантин.