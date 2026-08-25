Онколог Серяков отметил, что ожирение и низкая физическая активность увеличивают вероятность развития рака

По статистике, от 5 до 10% случаев рака передаются по наследству. Однако наличие мутаций в генах, таких как BRCA1 и BRCA2, не означает неизбежность заболевания. Профилактические меры могут существенно снизить риск.

Одним из ключевых факторов профилактики является здоровый образ жизни. Ожирение, вредные привычки и низкая физическая активность увеличивают вероятность развития рака. Регулярные медицинские осмотры также важны: с 18 до 40 лет рекомендуется проверять здоровье раз в три года, а после 40 — ежегодно. Тем, у кого выявлена генетическая предрасположенность к раку, следует делать это чаще, например, раз в полгода.

Профессор рекомендует специализированные обследования — онкоскрининги. Женщинам в возрасте 18–39 лет рекомендовано раз в три года делать УЗИ молочных желез, а после 40 лет — маммографию раз в один-два года. Если у женщины обнаружены мутации в генах BRCA1 и BRCA2, ей показана не только маммография, но и УЗИ не реже одного раза в год. В таком случае врач рекомендует МРТ-исследование молочных желез начиная с 30 лет.

При склонности к раку поджелудочной железы (мутации в гене BRCA 2 и других) рекомендуется раз в полгода проходить УЗИ поджелудочной железы, следить за питанием и лечить сахарный диабет. Тем, кто генетически склонен к раку желудка или кишечника, необходимо в 40-летнем возрасте пройти гастро- или колоноскопию, а затем повторять процедуру не реже одного раза в три года.

Если вас беспокоят случаи онкологических заболеваний в семье, сдайте анализы на мутации в генах. При положительном результате посетите врача-генетика и онколога для обсуждения плана дальнейших действий. Своевременные меры могут помочь избежать болезни.