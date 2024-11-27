Онколог разъяснил, как будут использовать нашумевшую вакцину от рака

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова недавно анонсировала первую российскую вакцину от рака . Применять ее при лечении пациентов планируют со следующего года. Об этом Скворцова рассказала на встрече с президентом Владимиром Путиным, который высоко оценил эту разработку. Ведущий телеканала 360.ru Михаил Ракитский выяснил в беседе с замдиректора НМИЦ онкологии имени Блохина Александром Петровским, для кого предназначена эта вакцина.

По словам онколога, вакцины — это несколько иной подход к лечению рака, отличающийся от стандартных методов.

«Подход к использованию вакцин — это их использование с профилактической целью у тех пациентов, у которых удалена первичная опухоль. Для того, чтобы снизить риск рецидива болезни, снизить риск возврата болезни, может быть использована эта вакцина», — рассказал Петровский.

Эксперт также объяснил, что вакцина при лечении рака не похожа на обычные вакцины, к которым все давно привыкли.

«То есть это не то, что сделал один раз прививку, и рак никогда не возник. Это совершенно другая идеология. Вы не можете прийти и поставить эту вакцину», — сказал врач.

По его словам, пока невозможно сделать вакцину от опухоли профилактической, потому что каждая вакцина создается для конкретного заболевания индивидуально под пациента.

«То есть это не некая история, которая может уменьшить риск возникновения болезни. Она нужна именно для лечения конкретной опухоли у конкретного пациента», — подчеркнул собеседник 360.ru.