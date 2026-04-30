Онколог рассказал, кому и когда нужно проходить обследования на рак

Маммолог Мироненко: здоровому человеку без жалоб обращаться к онкологу не нужно

Здоровому человеку без каких-либо симптомов ходить к онкологу не нужно, но в определенном возрасте необходимо проходить плановые обследования для выявления возможных новообразований. Об этом заявил кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Дмитрий Мироненко в беседе с РИА «Новости» .

«Существует такое понятие, как онкоскрининг — определенный набор диагностических мероприятий, направленных на раннее выявление злокачественных новообразований», — сказал он.

Если по итогам осмотра у пациента выявят предрасположенность к какому-либо виду рака, тогда, по словам Мироненко, начинается углубленная диагностика для подтверждения или опровержения злокачественного процесса.

Врач добавил, что независимо от того, есть ли у человека факторы риска или нет, существуют ряд обследований, которые с определенного возраста рекомендованы абсолютно всем.

«Это мазок на онкоцитологию шейки матки, он делается с 18 лет один раз каждые три года, маммография, которая выполняется в возрасте 40-55 лет один раз в два года, а с 55 лет — ежегодно», — сказал специалист.

Также с 45 лет раз в пять лет следует делать анализ крови на ПСА — простатический специфический антиген. Кроме того, тест кала на скрытую кровь — с 40 до 64 лет раз в два года, а с 65 лет — каждый год.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что вакцины от рака включили в программу обязательного медстрахования. Лечение теперь доступно россиянам по полису ОМС.