Онколог рассказал, когда хруст в суставах становится опасным

Онколог Ивашков: хруст с болью и отеками может указывать на остеоартрит

Хруст в суставах в сочетании с болью, отеками и утренней скованностью может указывать на серьезное заболевание — остеоартрит. Об этом напомнил онколог Владимир Ивашков в телеграм-канале .

По словам Ивашкова, характерные звуки во время движения возникают по разным причинам. Например, если происходит схлопывание пузырьков газа в суставной жидкости, трение неровных поверхностей хряща и кратковременное зацепление сухожилия за кость.

Если хруст не сопровождается другими симптомами, повода для беспокойства нет. Однако при остеоартрите человек может испытывать боль, которая сохраняется даже после разминки, замечать отеки и сталкиваться с невозможностью полностью разогнуть колени.

Еще одним тревожным признаком Ивашков назвал утреннюю скованность продолжительностью более 30 минут. Если таких симптомов нет, избавиться от хруста можно с помощью физической активности, укрепления мышц и нормализации веса.

«Каждый лишний килограмм при ходьбе бьет по колену с силой в три–четыре раза больше», — отметил врач.

Ранее ортопед Павел Семиченков рассказал, что первичная заболеваемость остеоартрозом в России увеличилась на 18%. Причем около половины новых диагнозов пришлись на людей трудоспособного возраста.