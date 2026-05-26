Онколог призвал показывать медикам любую родинку, которая стала меняться

Любая родинка, которая стала расти, кровоточить или изменять очертания и оттенок, требует обязательного визита к врачу. Об этом предупредил внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в беседе с РИА «Новости» .

«Есть простое правило: любая родинка, которая начала меняться, а именно увеличиваться, менять форму, цвет, кровоточить, зудеть или шелушиться — требует обязательного осмотра специалиста», — сказал он.

Также Каприн заявил, что среди злокачественных новообразований меланома считается одной из самых агрессивных и непредсказуемых, по частоте выявления она находится на 13-й позиции.

Врач отметил, что в группе повышенного риска — светлокожие люди с голубыми или серыми глазами и светлыми волосами, обладатели большого количества родинок, а также пациенты на иммуносупрессивной терапии и те, у кого в семье были случаи меланомы.