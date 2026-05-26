Онколог назвал меланому одним из самых коварных видов рака

Меланома входит в число наиболее агрессивных и непредсказуемых злокачественных опухолей и занимает 13 место в структуре заболеваемости раком. Об этом заявил онколог Минздрава России Андрей Каприн в беседе с РИА «Новости» .

«Меланома кожи остается одной из самых агрессивных и коварных опухолей. Среди всех злокачественных новообразований кожи меланома составляет порядка 14%, а в структуре общей онкологической заболеваемости занимает 13-е место», — сказал он.

По словам врача, в зону повышенного риска попадают люди со светлой кожей, светлыми глазами и волосами, с множеством родинок, имеющие родственников с меланомой, а также те, кто проходит иммуносупрессивное лечение. Также стоит уделить особое внимание солнечным ожогам, полученным в детстве.

«Детей необходимо особенно тщательно защищать от солнца», — объяснил специалист.

Ранее главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь заявил, что в России рак простаты стали чаще диагностировать у молодых мужчин. Заболевание начало постепенно «молодеть», поэтому своевременная диагностика стала еще более важной.