Онколог объяснила рост заболеваний у женщин поздними родами и абортами

В последнее время у женщин стала чаще развиваться мастопатия — фиброзно-кистозная болезнь молочных желез. Это связано с изменениями в их образе жизни и социальными факторами, рассказала оперирующий онколог Марьяна Брунштейн в своем Telegram-канале .

«Многие женщины откладывают роды на поздний возраст, а частота абортов продолжает оставаться высокой. Эти изменения оказывают серьезное влияние на гормональный фон, что, в свою очередь, способствует развитию злостной мастопатии», — подчеркнула она.

Грудное вскармливание — это важный этап в жизни матери и ребенка. Однако и оно претерпевает изменения: нормой становится его более короткий срок. В связи с этим, подчеркнула доктор, возникает необходимость уделять особое внимание вопросам профилактики и ранней диагностики фиброзно-кистозной болезни.

Фиброкистозная болезнь молочной железы — это серьезное заболевание, требующее внимательного подхода к диагностике и лечению, напомнила Брунштейн. В основе патологического процесса при ФКБ лежат разнообразные гормональные нарушения.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова посоветовала женщинам здраво оценивать свой репродуктивный потенциал. По статистике, средний возраст женщин, которые впервые становятся матерями в Москве, составляет 29 лет. На сегодняшний день только 53% столичных жительниц старше 35 лет обладают достаточным уровнем фертильности, что позволяет им легко забеременеть.