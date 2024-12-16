Заммэра Москвы Ракова посоветовала женщинам здраво оценивать свой репродуктивный потенциал

Сейчас медицина развивается быстрыми темпами. Это создает среди женщин убежденность в том, что с материнством можно повременить. Однако необходимо грамотно оценивать свой репродуктивный потенциал, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в разговоре с «Москвой 24» .

«Организм каждой женщины уникальный, и то, что в одном возрасте могут одни, далеко не значит, что у тебя будет точно так же», — отметила Ракова.

По статистике, средний возраст женщин при рождении первого ребенка в Москве — 29 лет. На сегодняшний день лишь 53% жительниц столицы старше 35 лет имеют запас фертильности, необходимый для легкой беременности.