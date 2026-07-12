Онколог Малыгин сообщил, что искусственный интеллект помогает врачам диагностировать рак

Онколог Сергей Малыгин рассказал «Звезде» , что благодаря развитию технологий стало возможным выявлять рак и другие онкологические заболевания на ранних стадиях.

По словам врача, сейчас разрабатываются методы коррекции, в том числе генетических нарушений, для предотвращения заболевания. Наблюдаются прорывы и в лекарственном лечении. Например, таргетная терапия позволяет воздействовать на определенные звенья цепи регуляции опухолевых клеток, вызывая их нарушения и гибель.

Также прогресс заметен в иммунотерапии. Современные препараты позволяют лечить опухоли, которые раньше считались неизлечимыми. Среди них — распространенная злокачественная меланома, мелкоклеточный рак легких, рак поджелудочной железы.

Сергей Малыгин подчеркнул, что искусственный интеллект уже применяется в диагностике, но под контролем человека. Это связано с тем, что ИИ не устает. Еще одна область применения ИИ — изучение структур тканей для выявления патологических изменений.