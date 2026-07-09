Онколог Каприн предупредил о рисках развития рака из-за курения

Главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн предупредил в беседе с РИА «Новости» , что курение может привести к развитию злокачественных опухолей не только в легких, но и в других органах.

По словам эксперта, из-за употребления табачных изделий могут пострадать ротовая полость, гортань, пищевод, мочевой пузырь, почки и другие органы. Каприн подчеркнул, что курение — это фактор риска для развития опухолей в различных частях тела, написало URA.RU.

Онколог также отметил важность регулярных обследований для профилактики рака. По его мнению, необходимо следовать рекомендациям специалистов и не откладывать визит в больницу, так как на начальных стадиях многие злокачественные опухоли протекают бессимптомно.