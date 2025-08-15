Онколог Исакова напомнила о положительном влиянии меда на иммунитет и работу сердца
Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова рассказала RT о пользе и опасности меда.
По словам медика, продукт содержит витамины К, Е, С, группы В, а также магний, фосфор и цинк. Он способствует укреплению иммунитета, поддерживает работу сердца и пищеварения, обладает противовоспалительным действием.
«Взрослым рекомендуется не более двух столовых ложек в день. Мед противопоказан людям с аллергией на продукты пчеловодства, а пациентам с диабетом и ожирением перед употреблением стоит проконсультироваться с врачом», — предупредила эксперт.
Она также посоветовала покупать качественный мед, так как фальсифицированный продукт может вызвать отравление. Важно обращать внимание на состав, консистенцию, запах и срок годности.