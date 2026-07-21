Онищенко указал на «омоложение» тяжелых заболеваний в России

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко обратил внимание на тревожные изменения в структуре заболеваемости в России. По его словам, такие тяжелые патологии, как ожирение, диабет, онкология и деменция, стремительно «молодеют». Об этом сообщило ИА НСН .

Онищенко отметил, что растет распространенность ожирения среди детей и снижается возрастной порог диабета второго типа. За последние тридцать лет на 24% увеличилась заболеваемость онкологией среди молодых людей, добавило Ura.ru.

По мнению эксперта, детское ожирение связано с низкой физической активностью и нарушениями в системе питания. Серьезно «помолодели» и сердечно-сосудистые заболевания.

Онищенко также отметил тенденцию к «омоложению» нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и деменция. В настоящее время деменцию иногда диагностируют у людей младше 50 лет.

Кроме того, все чаще у людей в возрасте 40 лет выявляют остеопороз. Распространенность артрозов и артритов также остается высокой. Ключевым фактором риска здесь является малоподвижный образ жизни.