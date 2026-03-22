Journal of Affective Disorders: две-три чашки кофе в день помогают снизить риск развития депрессии

Специалисты Университета Фудань установили связь между употреблением кофе и снижением риска развития депрессии и тревожных расстройств. Исследование опубликовано в журнале Journal of Affective Disorders, сообщил сайт amic.ru .

Ученые проанализировали данные более чем 461 тысячи человек в возрасте от 40 до 69 лет, у которых на старте исследования не было психиатрических диагнозов. Наблюдение длилось свыше 13 лет. За это время было зафиксировано более 18 тысяч случаев расстройств настроения и примерно столько же тревожных состояний.

Анализ показал, что умеренное употребление кофе может снизить вероятность развития психических нарушений. Однако при чрезмерном потреблении положительный эффект нивелируется.

«Наиболее благоприятные показатели отмечены у людей, выпивавших две-три чашки кофе в день», — отметили ученые.

В этой группе риск депрессивных и тревожных расстройств оказался ниже, чем у тех, кто не употребляет напиток.