Онищенко сообщил о появлении гриппа B в Москве

В Москве зафиксированы случаи заболевания гриппом B. Этот тип вируса менее заразен и обычно появляется ближе к концу сезона, рассказал РИА «Новости» академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Да, в Москве начался грипп B… Был он, как правило, менее контагиозен, но более тяжело протекает», — сказал Онищенко.

Он пояснил, что в России используют четырехвалентную вакцину против гриппа. В ее состав входят два штамма гриппа A и два штамма гриппа B.

По словам Онищенко, многолетние наблюдения показали, что подъем заболеваемости гриппом начинается с вируса А, а позже к нему присоединяется вирус В, но уже на более низких уровнях. Это происходит потому, что большинство людей успевают переболеть вирусом А.

Министерство здравоохранения РФ утвердило новый стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе. Теперь для диагностики и лечения заболевания могут работать семь врачей разных специальностей.