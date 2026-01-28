Врач Кондрахин назвал логичным и своевременным новый стандарт лечения гриппа

Министерство здравоохранения РФ утвердило новый стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе. Теперь в диагностике и лечении заболевания могут участвовать семь врачей различных специальностей. В беседе с «Известиями» нововведение прокомментировал терапевт Андрей Кондрахин.

Как пояснил медик, стандарт регламентирует привлечение к консультации узких специалистов при соответствующих симптомах. Среди них — кардиолог, невролог, пульмонолог, гематолог, акушер-гинеколог и другие. Это позволяет комплексно оценить риски и не пропустить осложнений.

Кондрахин назвал такие меры логичными и своевременными. Он напомнил, что под маской гриппа могут скрываться иные заболевания.